SUGAR’S PICKS - BEST OF 2023
ARTIST / ALBUM
Alex Harris - Lose My Religion
The Arcs - Electronic Chronic
Allison Russell - The Returner
Arlo Parks - My Soft Machine
Bahamas - Bootcut
BAMBOOS THIS IS HOW YOU DO IT
BEATLES NOW AND THEN
BLACK PUMAS CHRONICLES OF A DIAMOND
BLACK LEGACY PROJECT VOLUME 1
BUTCHER BROWN SOLAR MUSIC
CAT POWER SONGS OF DYLAN
CORINNE BAILEY RAE HE WILL FOLLOW YOU WITH HIS EYES
DAVE BRUBECK QUARTET LIVE FROM THE NORTHWEST 1959
DELFEAYO MARSALIS UPTOWN ON MARDI GRAS DAY
DEVON GILFILLIAN LOVE YOU ANYWAY
ELLA & THE BOSSA BEAT IN THE MOMENT
GOGO PENGUIN EVERYTHING IS GOING TO BE OK
GORILLAZ CRACKER ISLAND
IRIS DEMENT WORKIN’ ON A WORLD
JACK JOHNSON IN BETWEEN DUB
JEAU JAMES FATED
JESHUA MAESHELL THE FLOOD
JOAN OSBORNE NOBODY OWNS YOU
JOHN COLTRANE EVENING AT THE VILLAGE GATE W/ ERIC DOLPHY
JON BATISTE WORLD MUSIC RADIO
JONI MITCHELL AT NEWPORT
KENDRA MORRIS BABBLE
LEO SIDRAN WHAT’S TRENDING
LONNIE LISTON SMITH JAZZ IS DEAD #17
LUCINDA WILLIAMS STORIES FROM A ROCK N ROLL HEART
LUKAS NELSON & POTR STICKS & STONES
MARC BROUSSARD SOS-4 BLUES FOR YOUR SOUL
MESHELL NDEGEOCELLO OMNICHORD REAL BOOK
MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD BIG BIG LOVE
NEIL YOUNG BEFORE & AFTER
NEW PRONOGRAPHERS CONTINUE AS A GUEST
OBJECT HEAVY LOVE & GRAVITY
OTIS TAYLOR BANJO
PACHYMAN SWITCHED ON
RAUL MALO SAY LESS
RODRIGO Y GABRIELLA IN BETWEEN THOUGHTS - A NEW WORLD
ROLLING STONES HACKNEY DIAMONDS
RON CARTER FINDING THE RIGHT NOTES
RYAN BINGHAM WATCH OUT FOR THE WOLF
SEXTONES LOVE CAN’T BE BORROWED
ST PAUL & THE BROKEN BONES ANGELS IN SCIENCE FICTION
TAJ MAHAL SAVOY
VAN MORRISON ACCENTUATE THE POSITIVE
VARIOUS ARTISTS SONG FOR LEON/TRIBUTE TO LEON RUSSELL
WILCO COUSIN