Las voces de víctimas de crímenes de género en Argentina a través de testimonios

ATRAVESADXS es un proyecto visual que documenta los testimonios de familiares, hermanos, padres, amigos de víctimas de femicidio y transfemicidio en Argentina. Eleonora Ghioldi ha recolectado más de 70 testimonios de personas que perdieron a un familiar a causa de un femicidio. ATRAVESADXS forma parte de uno de sus proyectos visuales que muestra los problemas que afectan a las mujeres en América Latina y Estados Unidos.

"ATRAVESADXS muestra que, lamentablemente, la violencia no termina con el feminicidio, sino que continúa en muchas otras formas", dijo Ghioldi.

"Desde la violencia mediática que no sólo revictimiza y culpabiliza a las víctimas sino también a las familias, hasta el sistema de justicia que no sólo no está presente en la prevención de la violencia sino que tampoco acompaña a las familias en el proceso de solicitud de justicia."

"No son experiencias individuales sino colectivas. A través de la organización política, estas familias pueden continuar su lucha para exigir justicia, por estas mujeres y también por sus hijos que muchas de ellas dejan atrás," añadió.

/ Eleonora Ghioldi / Eleonora Ghioldi Gustavo Melmann, papá de Natalia Melmann Buenos Aires, Argentina, 2020. "Estas viva en la lucha de todas las pibas como vis," describe Melmaan. "Luchan contra el machismo, el Patriarcado y por la igualdad. Por amor seguiremos luchando

Natalia Melmann

El asesinato de Natalia Melmann, una joven argentina de 15 años, ocurrió el 4 de febrero de 2001 en la ciudad de Miramar, en la provincia de Buenos Aires. El caso adquirió atención a nivel nacional, dando lugar a multitudinarias marchas para encontrar a Natalia lo antes posible que, una vez encontrado su cuerpo, se reunieron en protestas para exigir justicia para la joven.

Gustavo Melmann, padre de Natalia, continua exigiendo justicia para su hija más de 20 años después.

"Mi nombre es Gustavo Melmann. El papá de Natalia Melmann, una jovencita de 15 años, con un futuro por delante, una luchadora, abandera de su colegio. No pensaba tener hijos sino adoptarlos porque pensaba que había muchos chicos en la calle que necesitaban tener padres. Quería ser ginecóloga, obstetra puntualmente.

El 4 de febrero del 2001 los efectivos de la policía bonaerense la agarraron en la costa de Miramar, la llevaron a las afuera de la ciudad y le generaron todo tipo de tormentos. Le quitaron la vida con su propio cordón de su zapatilla. Eso llevó una lucha de todo un pueblo. Todos salimos a buscarla. Si bien la vuelta a tenerla a Nati no existe toda la lucha que llevamos adelante es de alguna manera para que las cosas no vuelvan a suceder y generar un Nunca Más o Ni Una Menos. Estamos pidiendo en un momento muy importante en el país y en el mundo la búsqueda de igualdades, en contra de la violencia contra la mujer — de todo tipo de violencia, psicológica, patrimonial. La violencia física, las violaciones. La historia de la humanidad que hemos tenido que reflexionar montones de hombres, en qué lugar y en qué espacio hemos negado la igualdad de la mujer, tenemos que replantearnos como hombres y como sociedad todo."

/ Eleonora Ghioldi / Eleonora Ghioldi María Saucedo, madre de Alicia Beatriz Soledad Vallejos. Romina Vallejos, hermana de Alicia Beatriz. "Tu madre y tu hermana siempre mantendremos vivo tu recuerdo". Florencio Varela, Argentina, 2021.

Alicia Beatriz Soledad Vallejos

Alicia Vallejos fue asesinada por su pareja en agosto de 2016. Su asesino fue condenado en 2021 a cadena perpetua.

El condenado a ella, se encuentra enmarcado dentro de la ley de progresividad de la pena. Pasado 35 años puede pedir la libertad condicional. Su familia estuvieron luchando porque se haga justicia, un proceso que llevó cinco años.



María Josefa Salcedo es la madre de Alicia Beatriz Soledad Vallejos:

"Quiero que haya justicia para Alicia y para muchas más. Que no haya más Alicias. Que los jueces hagan algo, que hagan algo por cada madre, por cada hermana, por cada persona que tenemos que enterrar. Quiero decir que la extraño todos los días; todos los días de mi vida la extraño, la espero. Espero con toda mi alma a mi hija. Para mí fue el amor de mi vida tenerla. Es muy importante que haya justicia. Pido justicia para Alicia Vallejos, nada más".

/ Eleonora Ghioldi / Eleonora Ghioldi Romina Vallejos. "Tenía 23 años cuando decidió por ella."

/ Eleonora Ghioldi / Eleonora Ghioldi Say Sacayán, hermano de Diana Sacayán La Matanza, Argentina; 2021. "Ella fue asesinada producto de un travesticidio," dice Say. "Es un crimen de odio a la identidad mediando violencia de género."

Diana Sacayán

Diana Sacayán fue una de las principales activistas del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo trans en Argentina. Fue brutalmente asesinada el 11 de octubre de 2015. El 18 de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a su asesino en una sentencia en la que, por primera vez, la justicia argentina calificó el asesinato como un crimen de odio a la identidad de género.

Este es el testimonio completo de su hermano Say Sacayán:

Diana fue brutalmente asesinada en octubre de 2015 como consecuencia de un transfemicidio. Nos encontramos ante la muerte de Diana con que la justicia argentina nunca había fallado contra las muertes de personas trans.

Pudimos hablar de la violencia estructural que existe sobre la población trans, pudimos hablar de las muertes que son evitables. Cuando hablamos de homicidios de personas trans, hablamos de crímenes violentos contra las personas trans que no están lejos de la violencia estructural que existe porque hay todo un odio que se construye socialmente como consecuencia de que hubo un Estado ausente y no hubo ningún tipo de derecho a la población trans.

/ Eleonora Ghioldi / Eleonora Ghioldi Andrés de la Torre, padre de Tehuel de la Torre. San Vicente, Argentina, 2021.

Tehuel de la Torre

Tehuel de la Torre, un joven transgénero, fue visto por última vez en San Vicente, Buenos Aires, el 11 de marzo de 2021.

La investigación fue muy criticada por la familia y exigen a las autoridades que investiguen el caso como un caso de trata de personas.

El padre de Tehuel, Andrés de la Torre, afirma que el fiscal no tiene pruebas suficientes para mantener la línea de investigación que busca a Tehuel muerto.

"Tebu te sigo buscando. No caducaré hasta encontrarte. Te quiero mucho."

/ Eleonora Ghioldi / Eleonora Ghioldi Liliana Virginia Gonzales, hermana de Karen Bustamante.

Karen Bustamante

Florencia Bustamante es la hermana de Karen Bustamante, víctima de femicidio en 2021.Este es el testimonio completo de Florencia:

"Nos enteramos del feminicidio de Karen por las noticias. Mi madre no podía creerlo cuando lo vio. El Estado nos dejó, nos soltó la mano y estamos a la deriva, como miles de familias, porque no llegan hasta que las niñas no viven el feminicidio y ni después del feminicidio llegan a las familias que pueden encontrar. una especie de consuelo, más allá de que nunca nos podrán devolver a nuestra hermana, tampoco aportan nada para dejarnos un poco tranquilos de que realmente están trabajando porque hay muchas cosas que los dejan sueltos, que no te muevas como ellos tienen que moverse.

En cuanto a los abogados, ¿cómo puede ser que el detenido tenga abogado y las víctimas no tengamos abogado? Hay que estar esperando si viene un abogado de aquí, de allá, ir juntando poco a poco, porque uno no está económicamente para hacer frente a todos los gastos que vienen después de esto y hay que tener plata para todo. ¿Cómo no vamos a necesitar un abogado? ¿Cómo no vamos a necesitar apoyo psicológico o apoyo financiero? Claro que lo necesitamos porque después de lo que nos pasó quedamos en la nada, nos destruyó."

/ Eleonora Ghioldi / Eleonora Ghioldi Dora Susana Reyes, madre de Cecilia Gisella Basaldúa. "Nunca vamos a parar, así tu alma descansa en paz. Estás presente en nuestras vidas ahora y siempre."

Cecilia Gisella Basaldúa

"Mi nombre es Dora Susana Reyes. Yo soy la mamá de Cecilia Gisella Basaldúa, mi hija mayor. Yo tengo cuatro hijos, ella es la primera. La verdad es que era una nena muy luchadora y era muy pura de alma, eso es lo que más me duele de su pérdida, que no merecía lo que le pasó.

Todos, todos maltratos de parte de la fiscalía. No vamos a parar hasta descubrir esto, hasta las últimas consecuencias vamos a luchar con mi marido. Porque la muerte de mi hija yo sé que no fue en vano. Porque antes de ella hubo otras desaparecidas, muerta en Capilla del Monte y después también hubo desaparecidas. Y hay otra chica, hay un caso parecido a mi hija, que se escapó ¡Se escapó! La quisieron matar y se escapó. Y no le quisieron tomar la denuncia en la policía porque era un día domingo. Cosas terribles. Pienso que esto se tiene que terminar. Tiene que actuar la justicia en forma muy urgente porque son demasiados casos de femicidios y nosotros no peleamos sólo por mi hija sino por las que fueron antes de ella y por las que fueron después de ella. Esto no puede pasar en este país, hay mucha injusticia. La justicia no sirve, no sirve."

/ Eleonora Ghioldi / Eleonora Ghioldi Marta Ramallo, la madre de Johanna Ramalla. En la parte inferior de su máscara se lee "justicia". La Plata, Argentina, 2021.

Johana Ramallo

Marta Ramallo es la madre de Johana Ramallo, víctima de la trata de personas y del feminicidio.

"Mi hija desapareció el 26 de julio del 2017 de la ciudad de La Plata, fue desaparecida por una red de trata de personas con la complicidad de la policia bonaerense y de la DDI de personas desaparecidas...

Johana primero fue desaparecida por un estado, luego por una red de trata. La abandonó un estado, la desapareció una red de trata y un poder judicial cómplice la remató como la remató. A mi hija la mantuvieron con vida un año después de un año de buscarla, la descuartizaron... y luego me la devolvieron hecha pedazos, tirándola al río Palo Blando en la ciudad de La Plata. ¿Qué es la justicia?, cuando decimos que hay un poder judicial cómplice es cómplice de la desaparición y los feminicidios de Johana porque la muerte y desaparición de Johana se pudo haber evitado con un estado presente."

