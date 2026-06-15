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Open Studio at GMAEC Art Garage

Open Studio at GMAEC Art Garage

All ages may use the studio to create their own masterpieces.

Grand Mesa Arts & Events Center
$5 per hour, under 18YO free
Every week through Aug 29, 2026.
Wednesday: 04:00 PM - 07:00 PM
Friday: 11:00 AM - 04:00 PM
Saturday: 11:00 AM - 04:00 PM
Get Tickets

Event Supported By

Grand Mesa Arts and Events Center
(970) 856-9195
info@grandmesaartscenter.com
http://www.grandmesaartscenter.com
Grand Mesa Arts & Events Center
195 W. Main St.
Cedaredge, Colorado 81413
970-856-9195
info@grandmesaartscenter.com
http://www.grandmesaartscenter.com/