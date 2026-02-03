Growing Home - Snapdragons
Not all snapdragons are alike. There are many different types of snapdragons based on temperature and light. Horticulturists set up a numbered group system to help you understand snapdragon’s different preferences based on the climate they prefer. Snapdragons in group 1 tolerate cold, low-light winter greenhouses. Group 2 snaps need a bit more heat and light and are great for outdoor fall and spring growing. Group 3 snapdragons can handle spring, summer and fall conditions. Group 4 snapdragons are the best for warm summer flowering.