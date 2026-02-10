Nordic skiing

Search Query
Show Search
About
About KVNF
History
Broadcast Area
FCC Applications
Staff, Board & DJs
Board Governance & Legal Documents
Montrose Studio
KVNF Employment
North Fork Valley Public Radio Online Public Files
Contact Us
About KVNF
History
Broadcast Area
FCC Applications
Staff, Board & DJs
Board Governance & Legal Documents
Montrose Studio
KVNF Employment
North Fork Valley Public Radio Online Public Files
Contact Us
Programs
Program List
KVNF Radio Schedule
Print Weekly Schedule
Rain & Shine
Writers on the Range
Growing Home
Short Features
Heritage Month Series
Podcasts
Syndicated Shorts
Program Committee
Guidelines for Commentaries on KVNF
Gunnison Tunnel Series
Cultivating Place
Program List
KVNF Radio Schedule
Print Weekly Schedule
Rain & Shine
Writers on the Range
Growing Home
Short Features
Heritage Month Series
Podcasts
Syndicated Shorts
Program Committee
Guidelines for Commentaries on KVNF
Gunnison Tunnel Series
Cultivating Place
Music
Current Playlist
Older Playlists
2 Week Music Show Archive
New Music
KVNF Listening App
Become a DJ
KVNF DJs
NPR Live Sessions Song of the Day
Current Playlist
Older Playlists
2 Week Music Show Archive
New Music
KVNF Listening App
Become a DJ
KVNF DJs
NPR Live Sessions Song of the Day
News
KVNF Regional Newscast
Local Motion
Local Weather
KVNF Stories
Rocky Mountain Community Radio
Mountain West News Bureau
Colorado Capitol News Alliance
NPR News
Wildfire Information
KVNF Regional Newscast
Local Motion
Local Weather
KVNF Stories
Rocky Mountain Community Radio
Mountain West News Bureau
Colorado Capitol News Alliance
NPR News
Wildfire Information
Arts & Entertainment
Talkin' Music
KVNF Live Sessions
The Pen and The Sword
KVNF Sonic ID's
KVNF Field Sessions
Talkin' Music
KVNF Live Sessions
The Pen and The Sword
KVNF Sonic ID's
KVNF Field Sessions
Calendar
Community Calendar
Weekly Entertainment Calendar
Community Calendar
Weekly Entertainment Calendar
Support
Donating to KVNF
Mountain Grown Circle
Underwrite with KVNF
Our Underwriters
Join our E-mail List
Other Ways to Give
Donate a Vehicle
Buy a Cookbook
Online Store
City Market Community Rewards
Alpine Bank Matching Fund for Underwriters
Raffle
Donating to KVNF
Mountain Grown Circle
Underwrite with KVNF
Our Underwriters
Join our E-mail List
Other Ways to Give
Donate a Vehicle
Buy a Cookbook
Online Store
City Market Community Rewards
Alpine Bank Matching Fund for Underwriters
Raffle
Online Store
© 2026 KVNF Public Radio
Menu
MOUNTAIN GROWN COMMUNITY RADIO
Show Search
Search Query
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
KVNF Live
All Streams
About
About KVNF
History
Broadcast Area
FCC Applications
Staff, Board & DJs
Board Governance & Legal Documents
Montrose Studio
KVNF Employment
North Fork Valley Public Radio Online Public Files
Contact Us
About KVNF
History
Broadcast Area
FCC Applications
Staff, Board & DJs
Board Governance & Legal Documents
Montrose Studio
KVNF Employment
North Fork Valley Public Radio Online Public Files
Contact Us
Programs
Program List
KVNF Radio Schedule
Print Weekly Schedule
Rain & Shine
Writers on the Range
Growing Home
Short Features
Heritage Month Series
Podcasts
Syndicated Shorts
Program Committee
Guidelines for Commentaries on KVNF
Gunnison Tunnel Series
Cultivating Place
Program List
KVNF Radio Schedule
Print Weekly Schedule
Rain & Shine
Writers on the Range
Growing Home
Short Features
Heritage Month Series
Podcasts
Syndicated Shorts
Program Committee
Guidelines for Commentaries on KVNF
Gunnison Tunnel Series
Cultivating Place
Music
Current Playlist
Older Playlists
2 Week Music Show Archive
New Music
KVNF Listening App
Become a DJ
KVNF DJs
NPR Live Sessions Song of the Day
Current Playlist
Older Playlists
2 Week Music Show Archive
New Music
KVNF Listening App
Become a DJ
KVNF DJs
NPR Live Sessions Song of the Day
News
KVNF Regional Newscast
Local Motion
Local Weather
KVNF Stories
Rocky Mountain Community Radio
Mountain West News Bureau
Colorado Capitol News Alliance
NPR News
Wildfire Information
KVNF Regional Newscast
Local Motion
Local Weather
KVNF Stories
Rocky Mountain Community Radio
Mountain West News Bureau
Colorado Capitol News Alliance
NPR News
Wildfire Information
Arts & Entertainment
Talkin' Music
KVNF Live Sessions
The Pen and The Sword
KVNF Sonic ID's
KVNF Field Sessions
Talkin' Music
KVNF Live Sessions
The Pen and The Sword
KVNF Sonic ID's
KVNF Field Sessions
Calendar
Community Calendar
Weekly Entertainment Calendar
Community Calendar
Weekly Entertainment Calendar
Support
Donating to KVNF
Mountain Grown Circle
Underwrite with KVNF
Our Underwriters
Join our E-mail List
Other Ways to Give
Donate a Vehicle
Buy a Cookbook
Online Store
City Market Community Rewards
Alpine Bank Matching Fund for Underwriters
Raffle
Donating to KVNF
Mountain Grown Circle
Underwrite with KVNF
Our Underwriters
Join our E-mail List
Other Ways to Give
Donate a Vehicle
Buy a Cookbook
Online Store
City Market Community Rewards
Alpine Bank Matching Fund for Underwriters
Raffle
Online Store
We’re experiencing technical difficulties with our on-air signal. Our team is troubleshooting—thanks for your patience. In the meantime you can stream online for uninterrupted service.
Nordic skiing
KVNF Stories
New Nordic ski trails between Montrose and Gunnison
Laura Palmisano
There's a new trail system for Nordic skiers between Montrose and Gunnison near the Blue Mesa Reservoir.
Listen
•
11:20