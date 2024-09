ARTIST TITLE GENRE LABEL

Kit Sebastian Bul Bul Bul Alterantive/Indie Brainfeeder

Kit Sebastian Bul Bul Bul (Radio Edit) Alterantive/Indie Brainfeeder

Fazerdaze Cherry Pie Alternative/Indie section1

Frankie Cosmos & Good Morning Take a Picture Alternative/Indie Sub Pop Records

Leyya Hundred or More Alternative/Indie Minor Changes

Montell Fish What’s It Take to Be a Star? Alternative/Indie JCM

Fantastic Cat So Glad You Made It Americana Missing Piece Records

Sydney Sleadd & the Swarm Tolerant Woman Americana Flower Bed Records

Joe Bonamassa Scarlet Town Blues J&R Adventures

The Microphone Doctors & Doctor Noize Lemonade Children The Microphone Doctors

Nathan Jacques All I See Country Hidden Mountain Records

Ben Böhmer Faithless Electronic Ninja Tune

Ben Böhmer Rust (Radio Edit) Electronic Ninja Tune

Ben Böhmer Rust Electronic Ninja Tune

Kelly Lee Owens Higher Electronic dh2

Shallou I Just Wanted to Dance (Feat. Night Tales) Electronic Sleeptalker

TSHA Green (Extended Edit) Electronic Ninja Tune

TSHA Green Electronic Ninja Tune

Weval How You Feel Electronic Technicolour

Weval Never Stay for Love Electronic Technicolour

Weval Remember Electronic Technicolour

Jake Blount Live Humble Folk Smithsonian Folkways

Joy Oladokun I'd Miss the Birds Folk Amigo Records

Lee DeWyze Devil in the Details Folk MAVELLE RECORDS

Liv Greene Wild Geese Folk Free Dirt Records

M. Ward Cry (Feat. Folk Bitch Trio) Folk Merge

Lyrics Born Take It 2 Far (Clean) Hip-Hop/Rap Mobile Home Recordings

Lyrics Born Take It 2 Far (Instrumental) Hip-Hop/Rap Mobile Home Recordings

Wiseboy Jeremy Eyez Water (Feat. Pink Siifu) (Clean) Hip-Hop/Rap Jerimiah Ochoa

Wiseboy Jeremy Do I Not? Hip-Hop/Rap Jerimiah Ochoa

Wiseboy Jeremy Pedal Tha Ave (Feat. Kirti Pandey) Hip-Hop/Rap Jerimiah Ochoa

Miles Davis So What (Live at Festival Mondial Du Jazz Antibes, July 26,1963) Jazz Columbia

Peder & Janne Schra This Shiny Kind of You Jazz Lizardshakedown

Roy Hargrove Priorities Jazz Verve

Pom Pom Squad Downhill Pop City Slang

Andrew Gabbard Ramble & Rave On! Rock Colemine

BEAU What Are You Doing to Me Rock Immortal Records

Brie Stoner Like a Man Rock Flatiron Recordings

Christopher Owens This Is My Guitar Rock True Panther Records

Cutouts & Tomberlin Cowgirl Rock Cutouts

Evan Nicole Bell River Rock Hummingbird Records

Evan Nicole Bell Flame Rock Hummingbird Records

Frankie Sunswept Futureless (Feat. The Sliver Moons) Rock Sunswept Drive Recordings

Franz Ferdinand Audacious Rock Domino Recording Ltd

Grand Voodoo Band You're Making Me Nervous (I Don't Care) Rock Grand Voodoo Band

José Junior Projections Rock José Junior

Sea Lemon Crystals (Feat. Benjamin Gibbard) Rock Luminelle

Soccer Mommy Driver Rock Loma Vista Recordings

Soccer Mommy M Rock Loma Vista Recordings

Temples Day of Conquest (Deluxe Version) Rock Fat Possum Records

Temples Shelter Song (Deluxe Version) Rock Fat Possum Records

The Hard Quartet Our Hometown Boy Rock Matador

The Linda Lindas Too Many Things Rock Epitaph

The Linda Lindas Resolution / Revolution Rock Epitaph

The Linda Lindas Yo Me Estreso Rock Epitaph

Wilder Woods Hide Anymore Rock Dualtone

Homer & KIRBY Now That It’s Over (feat. Hether & girl named GOLDEN) Soul Big Crown Records

Homer & KIRBY Rollin' Soul Big Crown Records

Homer & KIRBY Deep Sea (Feat. Hether) Soul Big Crown Records

Kelly Finnigan Be Your Own Shelter Soul Colemine

Kelly Finnigan Love (Your Pain Goes Deep) Soul Colemine

Michael Kiwanuka Lowdown Part I Soul Polydor

Michael Kiwanuka Lowdown Part Ii Soul Polydor

The Winston Brothers Straight Shooter Soul Colemine

Charlotte Day Wilson Sleeper Soul/R&B Stone Woman Music

Charlotte Day Wilson I Don’t Love You Soul/R&B XL Recordings

Charlotte Day Wilson Cyan Blue Soul/R&B XL Recordings

Dawn Richard & Spencer Zahn Diets (Clean) Soul/R&B Merge Records

Nicky Lawrence Doormat Soul/R&B Gypsy Soul Records

Nicky Lawrence Middle Soul/R&B Gypsy Soul Records

Thee Sacred Souls Waiting on the Right Time Soul/R&B Daptone Records