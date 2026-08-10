Art Garage Open Studio
Art Garage Open Studio
All ages may use, elementary age must be accompanied by an adult.
Grand Mesa Arts & Events Center
$5 per hour, students free.
Every week through Dec 19, 2026.
Wednesday: 04:00 PM - 07:00 PM
Friday: 11:00 AM - 04:00 PM
Saturday: 11:00 AM - 04:00 PM
Wednesday: 04:00 PM - 07:00 PM
Friday: 11:00 AM - 04:00 PM
Saturday: 11:00 AM - 04:00 PM
Event Supported By
Grand Mesa Arts and Events Center
(970) 856-9195
info@grandmesaartscenter.com
Grand Mesa Arts & Events Center
195 W. Main St.Cedaredge, Colorado 81413
970-856-9195
info@grandmesaartscenter.com