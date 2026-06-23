Citizens' Climate Lobby monthly mtg
Citizens' Climate Lobby monthly mtg
Tuesday July 7th at 5 join Citizens' Climate Lobby at Hispanic Affairs Project 504 N 1st-A community meeting to support progress in helping mitigate polluting our environment. Nonpartisan, All welcome,Info 970-765-9095,
Hispanic Affairs Project
05:00 PM - 06:15 PM on Tue, 7 Jul 2026
Event Supported By
Citizens' Climate Lobby Montrose CO
9707659095
local-chapmanjanet@yahoo.com
Hispanic Affairs Project
504 N 1stMontrose, Colorado 81401
9707659095
chapmanjanet@yahoo.com