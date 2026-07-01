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Flying Bear Pizzeria presents "Blood, Sweat & Gears" poetry night!

Flying Bear Pizzeria presents "Blood, Sweat & Gears" poetry night!

Flying Bear Pizzeria at Naturita Bicycle Company presents "Blood, Sweat & Gears" poetry night!

The 5th installment of this biannual literary shindig will feature poets Kierstin Bridger, Ellen Metrick, and Daiva Chesonis.

$5 cover and $5 margaritas.

Doors at 6pm, words at 7.

Bring some of your own (3 minutes max) for the open mic afterward.

Flying Bear Pizzeria at Naturita Bicycle Company
$5
06:00 PM - 09:00 PM on Sat, 11 Jul 2026

Event Supported By

Flying Bear Pizzeria at Naturita Bicycle Company

Artist Group Info

choptankgirl@gmail.com
Flying Bear Pizzeria at Naturita Bicycle Company
202 East Main St
Naturita, Colorado 81422
virginia@pizzabikesbeer.com