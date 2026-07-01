Flying Bear Pizzeria presents "Blood, Sweat & Gears" poetry night!
Flying Bear Pizzeria presents "Blood, Sweat & Gears" poetry night!
Flying Bear Pizzeria at Naturita Bicycle Company presents "Blood, Sweat & Gears" poetry night!
The 5th installment of this biannual literary shindig will feature poets Kierstin Bridger, Ellen Metrick, and Daiva Chesonis.
$5 cover and $5 margaritas.
Doors at 6pm, words at 7.
Bring some of your own (3 minutes max) for the open mic afterward.
Flying Bear Pizzeria at Naturita Bicycle Company
$5
06:00 PM - 09:00 PM on Sat, 11 Jul 2026
Event Supported By
Flying Bear Pizzeria at Naturita Bicycle Company
Artist Group Info
choptankgirl@gmail.com
Flying Bear Pizzeria at Naturita Bicycle Company
202 East Main StNaturita, Colorado 81422
virginia@pizzabikesbeer.com