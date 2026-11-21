Holiday Blessings Christmas Concert
Holiday Blessings Christmas Concert
The North Fork Community Choir presents beautiful holiday music from around the world. This concert is suitable for all ages.
Delta United Methodist Church
Suggested Donation
05:00 PM - 06:30 PM on Sat, 12 Dec 2026
Event Supported By
North Fork Community Choir
NorthForkCommunityChoir@gmail.com
Artist Group Info
North Fork Community Choir
Delta United Methodist Church
477 Meeker St.Delta, Colorado 81416
970-874-9501
church@deltamethodist.org