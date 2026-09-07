Kipori Woods Live at Paonia United Brewing Company
Kipori Woods Live at Paonia United Brewing Company
New Orleans-raised guitarist, vocalist and songwriter Kipori Woods performs at Paonia United Brewing Company on Friday, September 18, beginning at 5:00 p.m. Kipori’s expressive guitar work and remarkable musical range cross blues, jazz, soul, country and Southern rock while carrying the musicianship, personality and flavor of New Orleans into every room he enters.
Paonia United Brewing Company
05:00 PM - 11:59 PM on Fri, 18 Sep 2026
Event Supported By
Paonia Untied Brewing Company
chrysalisbarrelagedbeer@gmail.com
Artist Group Info
Kipori Woods
kiporibabywolfwoods@gmail.com
Paonia United Brewing Company
201A First StreetPaonia, Colorado 81428
generalmanager@paoniaunitedbrew.com