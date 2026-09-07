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Kipori Woods Live at Paonia United Brewing Company

Kipori Woods Live at Paonia United Brewing Company

New Orleans-raised guitarist, vocalist and songwriter Kipori Woods performs at Paonia United Brewing Company on Friday, September 18, beginning at 5:00 p.m. Kipori’s expressive guitar work and remarkable musical range cross blues, jazz, soul, country and Southern rock while carrying the musicianship, personality and flavor of New Orleans into every room he enters.

Paonia United Brewing Company
05:00 PM - 11:59 PM on Fri, 18 Sep 2026

Event Supported By

Paonia Untied Brewing Company
chrysalisbarrelagedbeer@gmail.com
www.paoniabrew.com

Artist Group Info

Kipori Woods
kiporibabywolfwoods@gmail.com
https://kiporiwoodsking.com
Paonia United Brewing Company
201A First Street
Paonia, Colorado 81428
generalmanager@paoniaunitedbrew.com
https://paoniaunitedbrew.com/