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Magic Circle Players: Little Women

Magic Circle Players: Little Women

Based on Louisa May Alcott's American classic, this Civil War story of love and family follows the coming of age of the four March sisters - Meg, Jo, Beth and Amy. Meg longs for love, Amy wishes for beauty, Jo aspires to fame, and Beth is perfectly content at home.

While they dream, struggle, fall in love, and reach for independence, they rely on the unbreakable bond between sisters. This stunning musical soars with the sounds of personal discovery, heartache and hope – the sounds of a young America finding its voice.

Directed by Lisa Rediger, Assistant Director Jamie Gann.

Tickets at magiccircleplayers.com
Magic Circle Players, 420 S 12th St, Montrose
Box office: 970-249-7838 or boxoffice@magiccircleplayers.com

Friday, November 13, 2026 - 07:30 PM MST
Saturday, November 14, 2026 - 07:30 PM MST
Sunday, November 15, 2026 - 02:00 PM MST
Friday, November 20, 2026 - 07:30 PM MST
Saturday, November 21, 2026 - 07:30 PM MST
Sunday, November 22, 2026 - 02:00 PM MST
Friday, November 27, 2026 - 07:30 PM MST
Saturday, November 28, 2026 - 07:30 PM MST
Sunday, November 29, 2026 - 02:00 PM MST
Friday, December 4, 2026 - 07:30 PM MST
Saturday, December 5, 2026 - 07:30 PM MST

Magic Circle Players
$20-35
Every week through Dec 05, 2026.
Sunday: 02:00 PM - 05:00 PM
Friday: 07:30 PM - 10:00 PM
Saturday: 07:03 PM - 10:00 PM
Get Tickets

Event Supported By

Magic Circle Players
9702497838
magiccircleplayers.com
Magic Circle Players
420 South 12 Street
Montrose , Colorado 81401
9702497838
magiccircleplayers.com