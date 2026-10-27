Magic Circle Players: Little Women

Based on Louisa May Alcott's American classic, this Civil War story of love and family follows the coming of age of the four March sisters - Meg, Jo, Beth and Amy. Meg longs for love, Amy wishes for beauty, Jo aspires to fame, and Beth is perfectly content at home.

While they dream, struggle, fall in love, and reach for independence, they rely on the unbreakable bond between sisters. This stunning musical soars with the sounds of personal discovery, heartache and hope – the sounds of a young America finding its voice.

Directed by Lisa Rediger, Assistant Director Jamie Gann.

Tickets at magiccircleplayers.com

Magic Circle Players, 420 S 12th St, Montrose

Box office: 970-249-7838 or boxoffice@magiccircleplayers.com

Friday, November 13, 2026 - 07:30 PM MST

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