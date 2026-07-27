Arts On Main & The B-Sisters Presents First Fridays in Delta on Main Street
Arts On Main & The B-Sisters Presents First Fridays in Delta on Main Street
Come down to Main Street in Delta, and let's start a new monthly event, an Art Walk and Downtown Market! Check out all the details and the wonderful sponsors who are supporting us through this link HERE
If you would also like to participate in First Fridays or want more info, please contact LeeAnne at 303-960-4812
Arts On Main Community Gallery & Arts Center
04:00 PM - 07:30 PM on Fri, 7 Aug 2026
Event Supported By
Arts On Main Community Gallery & Arts Center
9703253253
artsonmaindelta@gmail.com
Artist Group Info
lean.gold@yahoo.com
Arts On Main Community Gallery & Arts Center
301 Main StreetDelta, Colorado 81416
9703253253
artsonmaindelta@gmail.com