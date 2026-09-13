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Ceramic Charcuterie Board Workshop

Ceramic Charcuterie Board Workshop

Have some fun hand-creating a useful, safe, beautiful serving platter.

Grand Mesa Arts & Events Center
$110 per person
Every 2 weeks through Oct 23, 2026.
Friday: 04:00 PM - 07:00 PM
Get Tickets

Event Supported By

Grand Mesa Arts and Events Center
(970) 856-9195
info@grandmesaartscenter.com
http://www.grandmesaartscenter.com

Artist Group Info

Amy Alfero
Grand Mesa Arts & Events Center
195 W. Main St.
Cedaredge, Colorado 81413
970-856-9195
info@grandmesaartscenter.com
http://www.grandmesaartscenter.com/