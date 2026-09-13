Ceramic Charcuterie Board Workshop
Ceramic Charcuterie Board Workshop
Have some fun hand-creating a useful, safe, beautiful serving platter.
Grand Mesa Arts & Events Center
$110 per person
Every 2 weeks through Oct 23, 2026.
Friday: 04:00 PM - 07:00 PM
Friday: 04:00 PM - 07:00 PM
Event Supported By
Grand Mesa Arts and Events Center
(970) 856-9195
info@grandmesaartscenter.com
Artist Group Info
Amy Alfero
Grand Mesa Arts & Events Center
195 W. Main St.Cedaredge, Colorado 81413
970-856-9195
info@grandmesaartscenter.com