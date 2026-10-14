Feathered Feast: Serving Bowl Workshop
Feathered Feast: Serving Bowl Workshop
Create a whimsical serving bowl. Basic pottery experience helpful.
Grand Mesa Arts & Events Center
$115, materials included
Every 2 weeks through Nov 15, 2026.
Sunday: 10:00 AM - 03:00 PM
Sunday: 01:00 PM - 03:30 PM
Sunday: 10:00 AM - 03:00 PM
Sunday: 01:00 PM - 03:30 PM
Event Supported By
Grand Mesa Arts and Events Center
(970) 856-9195
info@grandmesaartscenter.com
Grand Mesa Arts & Events Center
195 W. Main St.Cedaredge, Colorado 81413
970-856-9195
info@grandmesaartscenter.com