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Feathered Feast: Serving Bowl Workshop

Feathered Feast: Serving Bowl Workshop

Create a whimsical serving bowl. Basic pottery experience helpful.

Grand Mesa Arts & Events Center
$115, materials included
Every 2 weeks through Nov 15, 2026.
Sunday: 10:00 AM - 03:00 PM
Sunday: 01:00 PM - 03:30 PM
Get Tickets

Event Supported By

Grand Mesa Arts and Events Center
(970) 856-9195
info@grandmesaartscenter.com
http://www.grandmesaartscenter.com
Grand Mesa Arts & Events Center
195 W. Main St.
Cedaredge, Colorado 81413
970-856-9195
info@grandmesaartscenter.com
http://www.grandmesaartscenter.com/