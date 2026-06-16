Friends of the Paonia Library Cherry Days Book Sale
Friends of the Paonia Library Cherry Days Book Sale
Cherry Days Book Sale is Friday, July 3rd from 10am - 5pm and Saturday, July 4th from 10am - 5pm at the Paonia Library. Donation-based model (pay what you can)!
All proceeds benefit the Paonia Public Library.
Paonia Library
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Jul 04, 2026.
Event Supported By
Friends of the Paonia Library
970-424-8009
lesandre@gmail.com
Artist Group Info
pamela.stephens73@gmail.com