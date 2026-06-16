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Friends of the Paonia Library Cherry Days Book Sale

Friends of the Paonia Library Cherry Days Book Sale

Cherry Days Book Sale is Friday, July 3rd from 10am - 5pm and Saturday, July 4th from 10am - 5pm at the Paonia Library. Donation-based model (pay what you can)!

All proceeds benefit the Paonia Public Library.

Paonia Library
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Jul 04, 2026.

Event Supported By

Friends of the Paonia Library
970-424-8009
lesandre@gmail.com
http://friendspaonialibrary.org

Artist Group Info

pamela.stephens73@gmail.com
Paonia Library
80 Samuel Wade Rd
Paonia, Colorado 81428
970.399.7881
https://deltalibraries.org/