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Youth Ballet, Tap & Jazz

Youth Ballet, Tap & Jazz

This is free, so register soon. See flyer for age breakouts.

Grand Mesa Arts & Events Center
Every week through May 24, 2027.
Monday: 04:00 PM - 05:00 PM
Monday: 05:00 PM - 06:00 PM
Wednesday: 04:00 PM - 05:00 PM
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Event Supported By

Grand Mesa Arts and Events Center
(970) 856-9195
info@grandmesaartscenter.com
http://www.grandmesaartscenter.com
Grand Mesa Arts & Events Center
195 W. Main St.
Cedaredge, Colorado 81413
970-856-9195
info@grandmesaartscenter.com
http://www.grandmesaartscenter.com/