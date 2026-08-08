Youth Ballet, Tap & Jazz
Youth Ballet, Tap & Jazz
This is free, so register soon. See flyer for age breakouts.
Grand Mesa Arts & Events Center
Every week through May 24, 2027.
Monday: 04:00 PM - 05:00 PM
Monday: 05:00 PM - 06:00 PM
Wednesday: 04:00 PM - 05:00 PM
Monday: 04:00 PM - 05:00 PM
Monday: 05:00 PM - 06:00 PM
Wednesday: 04:00 PM - 05:00 PM
Event Supported By
Grand Mesa Arts and Events Center
(970) 856-9195
info@grandmesaartscenter.com
Grand Mesa Arts & Events Center
195 W. Main St.Cedaredge, Colorado 81413
970-856-9195
info@grandmesaartscenter.com