Citizens' Climate Lobby monthly mtg
Citizens' Climate Lobby monthly mtg
Tuesday October 6th at 5:00 Citizens' Climate Lobby meets at Hispanic Affairs 504 N. 1st, Environmental, Local non Partisan,All Welcome, Local plans to mitigate effects of planet pollution, info 970-765-9095
Hispanic Affairs Project
05:00 PM - 06:15 PM on Tue, 6 Oct 2026
Event Supported By
Citizens' Climate Lobby Montrose CO
9707659095
local-chapmanjanet@yahoo.com
Hispanic Affairs Project
504 N 1stMontrose, Colorado 81401
9707659095
chapmanjanet@yahoo.com