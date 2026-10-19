Citizens' Climate Lobby monthly mtg
Citizens' Climate Lobby monthly mtg
November 3rd Tuesday 5:00 Citizens' Climate Lobby meets at Hispanic Affairs 504 N 1st,progress avenues pursued to control local pollution, Nonpartisan, environmental,All Welcome. info 970-765-9095
Hispanic Affairs Project
05:00 PM - 06:15 PM on Tue, 3 Nov 2026
Event Supported By
Citizens' Climate Lobby Montrose CO
9707659095
local-chapmanjanet@yahoo.com
Hispanic Affairs Project
504 N 1stMontrose, Colorado 81401
9707659095
chapmanjanet@yahoo.com