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Citizens' Climate Lobby monthly mtg

Citizens' Climate Lobby monthly mtg

November 3rd Tuesday 5:00 Citizens' Climate Lobby meets at Hispanic Affairs 504 N 1st,progress avenues pursued to control local pollution, Nonpartisan, environmental,All Welcome. info 970-765-9095

Hispanic Affairs Project
05:00 PM - 06:15 PM on Tue, 3 Nov 2026

Event Supported By

Citizens' Climate Lobby Montrose CO
9707659095
local-chapmanjanet@yahoo.com
Citizens' Climate Lobby Montrose CO
Hispanic Affairs Project
504 N 1st
Montrose, Colorado 81401
9707659095
chapmanjanet@yahoo.com