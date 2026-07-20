© 2026 KVNF Public Radio
MOUNTAIN GROWN COMMUNITY RADIO
BUY A RAFFLE TICKET
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Citizens' Climate Lobby monthly mtg

Citizens' Climate Lobby monthly mtg

Tuesday August 4th at 5pm at Hispanic Project 504 N st Montrose.

Citizens' Climate Lobby meets to promote Local solutions to pollution, environmental, Nonpartisan All Welcome.

Info 970-765-9095

Hispanic Affairs Project
05:00 PM - 08:14 PM on Tue, 4 Aug 2026

Event Supported By

Citizens' Climate Lobby Montrose CO
9707659095
local-chapmanjanet@yahoo.com
Citizens' Climate Lobby Montrose CO
Hispanic Affairs Project
504 N 1st
Montrose, Colorado 81401
9707659095
chapmanjanet@yahoo.com