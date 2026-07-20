Citizens' Climate Lobby monthly mtg
Citizens' Climate Lobby monthly mtg
Tuesday August 4th at 5pm at Hispanic Project 504 N st Montrose.
Citizens' Climate Lobby meets to promote Local solutions to pollution, environmental, Nonpartisan All Welcome.
Info 970-765-9095
Hispanic Affairs Project
05:00 PM - 08:14 PM on Tue, 4 Aug 2026
Event Supported By
Citizens' Climate Lobby Montrose CO
9707659095
local-chapmanjanet@yahoo.com
Hispanic Affairs Project
504 N 1stMontrose, Colorado 81401
9707659095
chapmanjanet@yahoo.com