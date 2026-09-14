Colorado Wolves: The Role of Democracy and the Path to Recovery
Colorado Wolves: The Role of Democracy and the Path to Recovery
Colorado Mesa University Montrose Campus Lecture Series hosts Ryan Sedgeley, Southern Rockies Representative for the Endangered Species Coalition. Sedgeley presents on Colorado's wolves, from the genesis of their reintroduction, to their current status and path to recovery.
Colorado Mesa University - Montrose Campus - Cascade Hall
06:00 PM - 07:30 PM on Thu, 24 Sep 2026
Event Supported By
Colorado Mesa University Montrose Campus Lecture Series
970-249-7009
montrosecampus@coloradomesa.edu
Artist Group Info
rhondaclaridge@hotmail.com
Colorado Mesa University - Montrose Campus - Cascade Hall
S. 3rd and Cascade Ave.Montrose, Colorado 81401
970-249-7009
rhondaclaridge@hotmail.com