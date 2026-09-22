Fermentation Workshop
Fermentation Workshop
Join Valley Food Partnership and master fermenter Nic Easely to preserve summer’s harvest and learn about the health benefits of fermentation. This is a hands-on workshop to learn veggie based saltwater brine. Each participant will take home 2 jars of preserved local veggies!
Costs, just to cover supplies, is $25 per person.
Register by October 16th: https://valleyfoodpartnership.org/fermentation-workshop
Hispanic Affairs Project
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02:30 PM - 05:30 PM on Sat, 24 Oct 2026
Event Supported By
Valley Food Partnership
970-249-0705
office@valleyfoodpartnership.org
Artist Group Info
penelope@valleyfoodpartnership.org
Hispanic Affairs Project
504 N 1stMontrose, Colorado 81401
9707659095
chapmanjanet@yahoo.com