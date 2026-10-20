© 2026 KVNF Public Radio
THE COMMON THREAD
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Let Montrose Ignite Spark Your Interest

Let Montrose Ignite Spark Your Interest

Let Ignite Montrose Spark Your Interest!

Enjoy an evening of free entertainment as your fellow community members present fast-paced five-minute presentations on their ideas, hobbies, travels, interests, passions and curiosities.

Beverage/food service will be available.

Check https://ignitemontrose.weebly.com/ for a list of topics and presenters.

The Association
07:00 PM - 08:30 PM on Tue, 10 Nov 2026

Event Supported By

Ignite Montrose
(970) 209-2175
ignitemontrose@gmail.com
https://ignitemontrose.weebly.com/
The Association
39 W Main St.
Montrose, Colorado 81401
https://www.theassociationmontrose.com/