Let Montrose Ignite Spark Your Interest
Let Montrose Ignite Spark Your Interest
Let Ignite Montrose Spark Your Interest!
Enjoy an evening of free entertainment as your fellow community members present fast-paced five-minute presentations on their ideas, hobbies, travels, interests, passions and curiosities.
Beverage/food service will be available.
Check https://ignitemontrose.weebly.com/ for a list of topics and presenters.
The Association
07:00 PM - 08:30 PM on Tue, 10 Nov 2026
Event Supported By
Ignite Montrose
(970) 209-2175
ignitemontrose@gmail.com