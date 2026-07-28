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Mesa County Fantasy Faire

Mesa County Fantasy Faire

Labor Day weekend September 4-6 2026, immerse yourself in a world of wonder with our extraordinary lineup of performers, artisans, and interactive experiences. From mythical creatures to magical melodies, armored combat to exciting games, there's something for every adventurer at Mesa County Fantasy Faire.

Sweet River
$0-20
12:00 AM - 10:00 PM on Fri, 4 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Sweet River
9704627631
312sweetriver@gmail.com
https://www.312sweetriver.com/

Artist Group Info

Mesa County Fantasy Faire
312sweetriver@gmail.com
https://www.mesa-county-fantasy-faire.com/therealmcast
Sweet River
312 29 Road
GRAND JUNCTION, Colorado 81504
9705890848
312sweetriver@gmail.com
https://www.mesa-county-fantasy-faire.com/