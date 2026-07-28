Mesa County Fantasy Faire
Mesa County Fantasy Faire
Labor Day weekend September 4-6 2026, immerse yourself in a world of wonder with our extraordinary lineup of performers, artisans, and interactive experiences. From mythical creatures to magical melodies, armored combat to exciting games, there's something for every adventurer at Mesa County Fantasy Faire.
Sweet River
$0-20
12:00 AM - 10:00 PM on Fri, 4 Sep 2026
Event Supported By
Sweet River
9704627631
312sweetriver@gmail.com
Artist Group Info
Mesa County Fantasy Faire
312sweetriver@gmail.com
Sweet River
312 29 RoadGRAND JUNCTION, Colorado 81504
9705890848
312sweetriver@gmail.com