Montrose County Democrat's Annual dinner
Montrose County Democrat's Annual dinner
Come meet the Democratic candidates for offices including keynote speaker Phil Weiser. Also speaking will be Dwayne Romero, Amanda Gonzales, Jeff Bridges and Alec Lindeman.
A Mexican dinner will be served and attendees will vie for first place in a trivia contest.
Join the fun! and be inspired by our slate of candidates!
Montrose Pavilion
$50
04:00 PM - 08:00 PM on Sat, 19 Sep 2026
Event Supported By
Montrose County Democratic Party
970-275-0190
voteblue@montrosedems.org
Artist Group Info
susanw@springsips.com
Montrose Pavilion
1800 Pavilion Dr.Montrose, Colorado 81401
970-249-7015
pavilioninfo@ci.montrose.co.us