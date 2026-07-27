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Outdoor Concert & Homemade Ice Cream

Outdoor Concert & Homemade Ice Cream

Join us for a summer evening of live music outdoors under our fabulous tree. Our music guests are "Heaven When We're Home" with David Hauze and Shannon Ullman. Served up with homemade ice cream. Everyone welcome. A love offering will be shared with our musicians.

Center for Spiritual Life
07:00 PM - 08:00 PM on Fri, 14 Aug 2026

Event Supported By

Center for Spiritual Life
9702704942
c4sldelta@gmail.com
www.csl-delta.org
Center for Spiritual Life
658 Howard st
Delta , Colorado 81416
7202275693
max1162dk@gmail.com
c4sldelta@gmail.com