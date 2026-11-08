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Paonia Holiday Art Festival

Paonia Holiday Art Festival

🎄 HOLIDAY ART FAIR 🎄

Saturday, December 5th
10 - 4 pm

Enjoy an outdoor market featuring...

🎁 Over 40 local artisan & craft vendors
🧑‍🎄 Visits with Santa
☕ Warm drinks
🎶 Caroling
🍬 Gingerbread houses and other kids activities
and more.

🎁 Stroll in and out of Paonia’s many galleries and boutiques as you browse the vendor tents. Stop into one of our delicious eateries for a warm bite between activities. Find unique, affordable, and quality gifts for your friends and family while soaking in the small-town holiday cheer.

It’s the perfect way to spend the first weekend of December!

Vendor applications are open. Registration ends 11/28.

Paonia Creative District
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 5 Dec 2026

Event Supported By

North Fork Valley Creative Coalition
nfvcreativecoalition@gmail.com
http://www.northforkcreative.org

Artist Group Info

anneleefoster@gmail.com
Paonia Creative District
(970) 275-3453
nfvcreativecoalition@gmail.com
http://www.northforkcreative.org