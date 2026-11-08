Paonia Holiday Art Festival
Paonia Holiday Art Festival
🎄 HOLIDAY ART FAIR 🎄
Saturday, December 5th
10 - 4 pm
Enjoy an outdoor market featuring...
🎁 Over 40 local artisan & craft vendors
🧑🎄 Visits with Santa
☕ Warm drinks
🎶 Caroling
🍬 Gingerbread houses and other kids activities
and more.
🎁 Stroll in and out of Paonia’s many galleries and boutiques as you browse the vendor tents. Stop into one of our delicious eateries for a warm bite between activities. Find unique, affordable, and quality gifts for your friends and family while soaking in the small-town holiday cheer.
It’s the perfect way to spend the first weekend of December!
Vendor applications are open. Registration ends 11/28.
Paonia Creative District
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 5 Dec 2026
Event Supported By
North Fork Valley Creative Coalition
nfvcreativecoalition@gmail.com
Artist Group Info
anneleefoster@gmail.com
Paonia Creative District
(970) 275-3453
nfvcreativecoalition@gmail.com