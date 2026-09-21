Plugged In: Data Center Reality Check in Montrose County
Plugged In: Data Center Reality Check in Montrose County
Tuesday, September 29, 6:00pm – 7:30pm – Plugged in: Data Center Reality Check in Montrose County. Come learn what data centers are and how they can affect you.
Montrose Safety & Police Department Community Room, 434 South 1st Street.
Sponsored by Western Colorado Alliance and CCL Montrose.
Public Safety & Police Department Community Room
06:00 PM - 07:30 PM on Tue, 29 Sep 2026
Event Supported By
Citizens' Climate Lobby- Montrose
Public Safety & Police Department Community Room
434 First StreetMontrose, Colorado 81401